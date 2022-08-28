وزير التعليم العالي يرأس اجتماع مجلس إدارة معهد تيودور بلهارس للأبحاث

ترأس الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم الأحد، اجتماع مجلس إدارة معهد تيودور بلهارس للأبحاث، بحضور الدكتور ياسر رفعت، نائب الوزير لشئون البحث العلمي، والدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتور وليد الزواوي، أمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، والدكتور حنان خفاجي، مدير المعهد، وأعضاء مجلس الإدارة، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وفي مستهل الاجتماع، قدم المجلس التهنئة للدكتور أيمن عاشور لتوليه منصب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، متمنين له دوام التوفيق والسداد.

دور محوري لمعهد تيودور بلهارس

وأكد الوزير على أهمية الدور المحوري الذي يقوم به معهد تيودور بلهارس، باعتباره أحد المعاهد التي تعمل في قطاعي الصحة والبحث العلمي، مشيدًا بدوره كمعهد بحثي إكلينيكي يقدم خدمات بحثية وطبية وعلاجية مهمة في مجال أمراض الجهاز الهضمي والكبد والكلى والجهاز البولي، فضلاً عن الدور الذي يقوم به المعهد في القضاء على الأمراض المتوطنة كالبلهارسيا وفيروس سي.

ومن جانبها، استعرضت الدكتورة حنان خفاجي نشأة المعهد، مشيرة إلى أن إنشاء المعهد جاء بموجب اتفاقية مبرمة بين ألمانيا ومصر عام 1964، وصدور القرار الجمهوري بإنشاء المعهد عام 1983، موضحة أن اسم المعهد يرجع إلى الطبيب الألماني تيودور بلهارس مكتشف ديدان البلهارسيا، مؤكدة أن المعهد يعد أحد المعاهد البحثية العلمية المتميزة والرائدة في مجال تشخيص وعلاج الأمراض المتوطنة التي تصيب الجهاز الهضمي والكبد والكلى والجهاز البولي، مضيفة أن مستشفى المعهد يشمل 20 قسما ويضم 300 سرير، بالإضافة لأحدث الأجهزة ونخبة من الأساتذة والاستشاريين المتخصصين بالمعهد.

وأشارت «خفاجي» إلى أن الأقسام المعملية بالمعهد، تشمل «البحوث المعملية الإكلينيكية، المناعة وتقييم العلاج، الرخويات الطبية وبحوث البيئة، الكيمياء الحيوية والعلاجية»، والتي تضطلع بإجراء الدراسات البحثية، وذلك بالإضافة لدورها في توفير الخدمات المعملية التي تسهم في التشخيص والعلاج.

تطوير ملموس في البنية التحتية للمعهد

ولفتت مدير المعهد إلى البيان الختامي للسنة المالية 2021/2022، مؤكدة أن المعهد شهد الفترة الماضية تطورًا ملموسًا في البنية التحتية، مشيرة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تطورات بالرعاية المركزة للباطنة وغرف العمليات ومركز التميز والعيادات الخارجية.

ووافق المجلس على السياسات الجديدة لبراءة الاختراع وحقوق الملكية الفكرية الخاصة بمكتب التايكو التابع للمعهد، كما وافق بصفة مبدئية على إنشاء وحدة النانو تكنولوجي البيئي بقسم بحوث البيئة بالمعهد.

ووافق المجلس أيضًا على إبرام المعهد عدة مذكرات تفاهم لتعزيز التعاون المشترك مع عدد من الجامعات، منها الجامعة الأردنية بعمان لدعم التعاون العلمي وتبادل الخبرات البحثية بين البلدين، وكلية الصيدلة جامعة بنين بنيجيريا، والجامعة التكنولوجية بدولة البرتغال.

كما ناقش المجلس عددًا من الموضوعات الخاصة بتعيينات وإعارات أعضاء هيئة البحوث بالمعهد.