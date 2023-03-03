ضبط 123 ألف لتر سولار قبل بيعها في السوق السوداء بالشرقية

ضبطت مديرية التموين بمحافظة الشرقية 123 ألف لتر سولار داخل أحد محطات الوقود على طريق «بلبيس - مسطرد» بغرض الاتجار بها في السوق السوداء.

حملات تموينية مفاجئة على محطات الوقود

ووجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن، وكيل وزارة تموين الشرقية، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود.

وفي هذا الإطار، شنت مديرية التموين حملات مفاجئة على محطات الوقود بمراكز ومدن المحافظة للتأكد من توافر الوقود داخل المحطات وعدم التلاعب بأسعار المواد البترولية.

وقامت إدارة التجارة الداخلية بمديرية تموين الشرقية بتشكيل لجنة رقابية برئاسة محمد الميهي، مدير عام الإدارة، وبرفقة أحد ضباط هيئة الرقابة الإدارية، وبمشاركة رضا النادي رئيس مكتب موازين الشرقية، وأحمد أبو الخير من جهاز العاشر من رمضان.

وقامت اللجنة بالمرور والتفتيش على محطات الوقود وفحص سجلات 21 بترول وفواتير الشحن والإخطارات الشهرية للسولار للمحطات خلال فترة زمنية محددة من قبل هيئة الرقابة الإدارية مع مطابقة كميات السولار الواردة للمحطة خلال نفس الفترة مع الكميات الموجودة بكشوف جهة الإشراف.

تحرير محضر لصاحب محطة وقود

وأسفرت الحملة عن تحرير المحضر رقم عن 4081 لسنة 2023 جنح مركز شرطة بلبيس ضد «ب.ش.ب.ع»، صاحب محطة وقود بالزوامل طريق «بلبيس - مسطرد»، لوجود تجميع 123 ألف لتر سولار، وكذلك وجود كشط وشطب بسجل 21 بترول، وتم عرض المحضر على النيابة العامة للنظر والتصرف.

كما قامت الحملة بسحب عينات من المواد البترولية لإرسالها إلى المعامل المختصة للتحليل وعرض تقرير مفصل على هيئة الرقابة الإدارية بالشرقية.