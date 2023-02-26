إخماد حريق بأرض زراعية ملاصقة لمحطة وقود ببني محمد سلطان في المنيا

سيطرت قوات الحماية المدنية في محافظة المنيا، على حريق محدود، اندلع بسباخ زراعية بلدي «روث مواشي»، وحشائش جافة بقطعة أرض زراعية، ملاصقة لمحطة وقود، بطريق المحولات في ناحية ماقوسة، وهي تتبع الوحدة المحلية لبني محمد سلطان، وذلك دون إصابات بشرية أو خسائر مادية.

حريق في سباخ بلدي ببني محمد سلطان

وقال اللواء هاني بدوي، رئيس مركز ومدينة المنيا، في بيان أصدرته الوحدة المحلية، إنه تلقي إخطارا من الوحدة المحلية لقرية بني محمد سلطان، تفيد السيطرة على حريق بسباخ بلدي في قطعة أرض زراعية، على طريق المحولات أمام مساكن قرية ماقوسة التابعة للوحدة المحلية لبني محمد سلطان.

السيطرة على الحريق ومنع امتداده

وأضاف «بدوي» أنه فور الإبلاغ عن الحريق جرى السيطره عليه ومنع امتداده، دون خسائر في الأرواح، بالتعاون مع رجال الإطفاء وقوات الحماية المدنية، وذلك بحضور عصام معبد، رئيس الوحدة المحلية لقرية بني محمد سلطان، والدكتور عبدالظاهر حسن، نائب رئيس مركز ومدينة المنيا.

وقد رجحت التحريات الأولية أن الحريق اندلع بسبب إلقاء أحد المارة لعقب سيجارة مشتعل، وقد جرى إخماد الحريق الذي نشب بسباخ بلدي، ملقاة على حافة قطعة أرض زراعية ملاصقة لمحطة وقود، دون أي أضرار.