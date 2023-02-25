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شروط إقامة مطعم داخل محطة وقود.. استقبال الزبائن في الطابق الأرضي

كتب:

وائل فايز
08:14 ص | السبت 25 فبراير 2023
محطات الوقود

محطات الوقود

حدد قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، الاشتراطات الخاصة بتقديم خدمة الوجبات السريعة الساخنة الملحقة بمحطات تموين السيارات، وهي كالتالي:

- لا تقل مساحة المحطة المقام بها مبنى تقديم الوجبات السريعة الساخنة عن 700 متر مربع.

- لا تزيد مساحة المبنى عن 10% من مساحة المحطة شاملة خدمة البيع والعرض للمنتجات السريعة.

- يمكن أن يكون المبنى من طابق أرضي وعلوي على أن يقتصر استقبال الجمهور على الطابق الأرضي فقط.

- يكون المبنى في أحد جوانب المحطة، وليس في وسطها، ويفضل أن يكون في اتجاه الخروج منها.

 حركة السيارات داخل محطات الوقود

- ألا يعوق موقع المبنى حركة السيارات والخروج من المحطة، مع توفير أماكن مناسبة لانتظار سيارات المترددين على المبنى طبقًا لكود الجراجات خارج المساحة المخصصة لخدمة وتموين السيارات بالوقود.

- يكون المبنى من مواد غير قابلة للاشتعال وله مدخلان منفصلان.

- لا يمر طريق الوصول للمبنى على فتحات الملء لخزانات الوقود.

- يجب إقامة رصيف لا يقل عن مترين ملاصق للمبنى لمنع وصول السيارات لمنطقة الأجهزة والمعدات الكهربائية بالمبنى.

مبنى مكيف الهواء

- يكون المبنى مكيف الهواء مع عدم فتح أي نوافذ جهة معدات المحطة.

- تكون الأبواب ذاتية الارتداد مع مراعاة ألا يتجه الهواء الساخن في اتجاه المحطة.

- ألا يترتب على انشاء مبنى تقديم الوجبات الساخنة السريعة أي تعد على المساحات المخصصة لنشاط تمويل السيارات بالوقود.

- تكون الأجهزة الكهربائية غير المنتجة للهب من فرن وشواية ومقلاه وميكروويف وغلاية على ضلع المبنى الأبعد بالنسبة لمكونات المحطة.

- يجب أن تكون المدخنة أعلى من أي مبنى داخل المحطة بمسافة 3 أمتار، وأن تنخفض عن فتحات التهوية لخزانات الوقود السائل بمسافة رأسية لاتقل عن 3 أمتار أفقية لا تقل عن 25 مترا، وذلك وفق قانون المحال العامة.

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بقلم وائل فايز

محرر صحفي بجريدة الوطن، ومسئول عن ملف التنمية المحلية.