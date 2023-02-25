شروط إقامة مطعم داخل محطة وقود.. استقبال الزبائن في الطابق الأرضي

حدد قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، الاشتراطات الخاصة بتقديم خدمة الوجبات السريعة الساخنة الملحقة بمحطات تموين السيارات، وهي كالتالي:

- لا تقل مساحة المحطة المقام بها مبنى تقديم الوجبات السريعة الساخنة عن 700 متر مربع.

- لا تزيد مساحة المبنى عن 10% من مساحة المحطة شاملة خدمة البيع والعرض للمنتجات السريعة.

- يمكن أن يكون المبنى من طابق أرضي وعلوي على أن يقتصر استقبال الجمهور على الطابق الأرضي فقط.

- يكون المبنى في أحد جوانب المحطة، وليس في وسطها، ويفضل أن يكون في اتجاه الخروج منها.

حركة السيارات داخل محطات الوقود

- ألا يعوق موقع المبنى حركة السيارات والخروج من المحطة، مع توفير أماكن مناسبة لانتظار سيارات المترددين على المبنى طبقًا لكود الجراجات خارج المساحة المخصصة لخدمة وتموين السيارات بالوقود.

- يكون المبنى من مواد غير قابلة للاشتعال وله مدخلان منفصلان.

- لا يمر طريق الوصول للمبنى على فتحات الملء لخزانات الوقود.

- يجب إقامة رصيف لا يقل عن مترين ملاصق للمبنى لمنع وصول السيارات لمنطقة الأجهزة والمعدات الكهربائية بالمبنى.

مبنى مكيف الهواء

- يكون المبنى مكيف الهواء مع عدم فتح أي نوافذ جهة معدات المحطة.

- تكون الأبواب ذاتية الارتداد مع مراعاة ألا يتجه الهواء الساخن في اتجاه المحطة.

- ألا يترتب على انشاء مبنى تقديم الوجبات الساخنة السريعة أي تعد على المساحات المخصصة لنشاط تمويل السيارات بالوقود.

- تكون الأجهزة الكهربائية غير المنتجة للهب من فرن وشواية ومقلاه وميكروويف وغلاية على ضلع المبنى الأبعد بالنسبة لمكونات المحطة.

- يجب أن تكون المدخنة أعلى من أي مبنى داخل المحطة بمسافة 3 أمتار، وأن تنخفض عن فتحات التهوية لخزانات الوقود السائل بمسافة رأسية لاتقل عن 3 أمتار أفقية لا تقل عن 25 مترا، وذلك وفق قانون المحال العامة.