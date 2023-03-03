روسيا: بلينكن لم يناقش مع لافروف مسألة تبادل السجين الأمريكي بول ويلان

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، لم يثر موضوع تبادل السجين الأمريكي بول ويلان، خلال محادثته مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين في نيودلهي.

قلق حول المواطن الأمريكي

وكتبت زاخاروفا، على قناتها عبر تطبيق (تليجرام): «هذا مثير للاهتمام، لقد تحققت مع لافروف لمعرفة ما إذا كان بلينكن قد طرح مسألة السجين ويلان بالأمس، تبين أن وزير الخارجية الأمريكي لم يطرح الأمر، وكل ما قيل بالأمس في وزارة الخارجية الأمريكية، أن بلينكن أعرب عن قلقه بشأن الوضع حول المواطن الأمريكي، كان كذبة» حسبما ذكرت وكالة أنباء «تاس» الروسية.

بول ويلان مدان بتهمة التجسس على روسيا

وقال بلينكن، في وقت سابق في مؤتمر صحفي في نيودلهي، إنه طلب من لافروف قبول اقتراح تبادل السجناء للإفراج عن المواطن الأمريكي بول ويلان، المدان في روسيا بتهمة التجسس، مضيفا أنه حث روسيا على التراجع عن قرار تعليق مشاركة موسكو في معاهدة خفض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية والحد منها (معاهدة ستارت الجديدة).

من ناحية أخرى، دمر الجيش الروسي، قاعدة للغواصين الأوكرانيين في مدينة نيكولايف كانت تعد لمهاجمة سفن روسية في البحر الأسود.

وذكرت قناة «روسيا اليوم» الإخبارية، أن القوات الروسية تمكنت من تدمير قاعدة مخصصة لتدريب الغواصين الأوكرانيين في مدينة ميكولايف، تحت إشراف مدربين بريطانيين كان يعدون غواصات ذاتية الحركة لتنفيذ هجمات على السفن الروسية.

وأضافت أنه كان من المقرر مهاجمة السفن الروسية في البحر الأسود بالقرب من أوديسا وفي القاعدة في سيفاستوبول، مؤكدة أنه تم تدمير مستودع الذخيرة بالكامل، وغمرت المياه العديد من مباني القاعدة.