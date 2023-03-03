وزير خارجية روسيا: لن نسمح للغرب بتفجير أنابيب الغاز مرة أخرى

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم، أن روسيا ستعتمد في مجال الطاقة على شركاء موثوق بهم، بما في ذلك الصين والهند، لكن ليس على الدول الغربية، ولن تسمح لهم بتفجير خطوط أنابيب الغاز بعد الآن، وذلك خلال كلمه نقلتها قناة «القاهرة الإخبارية» بمنتدى «ريسينا»، للحوار في نيودلهي.

وردًا على سؤال حول كيفية تأثير الصراع في أوكرانيا على سياسة الطاقة الروسية، رد وزير الخارجية الروسي بأن الحرب التي نحاول إيقافها والتي بدأت ضدنا باستخدام الشعب الأوكراني، بالطبع، أثرت على السياسة الروسية، بما في ذلك سياسة الطاقة، وباختصار، ما تغير هو أننا لن نعتمد بعد الآن على أي شركاء في الغرب، مشددًا على أن روسيا لن تسمح لهم بتفجير المزيد من خطوط الأنابيب.

واختتم لافروف بالقول: «من الآن فصاعدًا، ستوجه سياسة الطاقة الروسية نحو شركاء موثوق بهم، وبالطبع الهند والصين، من بينهم»، وفي 26 سبتمبر العام الماضي، وقعت هجمات إرهابية استهدفت خطوط أنابيب الغاز «التيار الشمالي»، وذكرت الشركة المشغلة لخط الأنابيب «نورد ستريم إيه جي»، أن الضرر كان غير مسبوق وأنه من المستحيل تقدير الإطار الزمني للإصلاحات.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قال في أكتوبر الماضي، إنه سُمح لشركة غازبروم بفحص موقع انفجار «التيار الشمالي»، وأبلغه رئيس الشركة، أليكسي ميللر، بنتائج عمليات الفحص.