جامعة جنوب الوادي تقر مكافأة لجميع العاملين بمناسبة شهر رمضان

وافق مجلس جامعة جنوب الوادي بجلسته الأخيرة المنعقدة بمقر الجامعة بقنا برئاسة الدكتور يوسف غرباوي رئيس الجامعة على الأعداد المقترحة للقبول بكليات ومعاهد الجامعة في العام الجامعي 2023/2024 عدد 26832.

وبحسب بيان جامعة جنوب الوادي الصحفي، ووافق المجلس على عقد المؤتمر الدولي لفيزياء الليزر والضوئيات وتطبيقاتها بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بالغردقة أكتوبر 2023.

مكافأة للعاملين بجامعة جنوب الوادي

ووافق المجلس على صرف مكافأة للعاملين الدائمين والمتعاقدين والمدرسين المساعدين والمعيدين بالجامعة وكلياتها بقنا والغردقة والمستشفيات الجامعية والتربية العسكرية والاتصال العسكري.

كما وافق المجلس على اللائحة الداخلية لكلية الآثار لمرحلة البكالوريوس بنظام الساعات المعتمدة.

ووافق المجلس على منح اللقب العلمي لدرجة أستاذ للدكتور رأفت شيبت العميد بكلية الزراعة وتعيين الدكتور حسام فرج محمد في وظيفة أستاذ مساعد بكلية الآداب والدكتور رمضان عارف رمضان في وظيفة أستاذ مساعد بكلية التجارة وتعيين الدكتور مسعود محمد أحمد مصطفى في وظيفة أستاذ مساعد بكلية العلوم، وتعيين الدكتورة أسماء محمد أحمد مايز في وظيفة أستاذ مساعد بكلية التمريض.

كما وافق مجلس جامعة جنوب الوادي على التعيين في درجة مدرس لكل من الدكتور محمد عثمان عمر وأحمد اسماعيل عبد العظيم بكلية الطب، والدكتور محمود علي جاب الله والدكتور منتصر فكري عبد الظاهر بكلية العلوم والدكتورة شويكار محمود عتمان بكلية التمريض.

منح 9 طلاب درجة الماجستير

ومنح درجة الدكتوراة لـ 9 طلاب ودرجة الماجستير لـ57 طالبا من مختلف كليات الجامعة، ومنح الطلاب الناجحين بالسنة النهائية دور فبراير 2023 درجة الليسانس في الحقوق بنظام التعليم المفتوح برنامج جامعة جنوب الوادي وعددهم 10 طلاب ومنح الطلاب الناجحين بالسنة النهائية دور يناير 2023 درجة البكالوريوس في الصيدلة (صيدلة إكلينيكية) وعددهم 4 طلاب و منح الطلاب الناجحين بالسنة النهائية دور سبتمبر 2022 درجة الدبلوم التخصصي في التمريض بالمعهد الفني للتمريض التابع لكلية التمريض وعددهم 70 طالبا وطالبة.