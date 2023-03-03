«جمل شراكة» مبادرة شبابية لبيع كيلو اللحوم بـ170 جنيها بالمنوفية.. «خلص في ساعتين»

قام مجموعة شباب من قرية جزيرة الحجر التابعة لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية، بذبح جمل وبيع لحمه بأسعار مخفضة بسعر 170 جنيها للكيلو، في إطار المبادرات التي يقوم بها أبناء القرى للتخفيف على المواطنين.

أسعار كيلو اللحمة الجملي في مبادرة جزيرة الحجر

وقال بلال كشك، أحد الشباب القائمين على المبادرة، إن المبادرة تم تنفيذها للتسهيل على المواطنين، مؤكدا أن سعر كيلو اللحم الجملي تم بيعه بسعر التكلفة بقيمة 170 جنيها، بعد استئجار جزار لشراءه وذبحه، مؤكداً أنه تم بيعه بالكامل في خلال ساعتين فقط.

إقبال كبير من المواطنين لشراء اللحوم في المبادرة

وأضاف «كشك» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المبادرة لقيت قبولا واستجابة كبيرة من المواطنين في القرية والقرى المجاورة، موضحا أنه سيتم تكرار المبادرة خلال الفترة المقبلة وأثناء شهر رمضان لتوفير اللحوم بأسعار مخفضة وعدم السماح للجزارين باستغلال المواطنين.

وأوضح أن المبادرة بخلاف بيع كيلو اللحم الجملي بسعر 170 جنيها، فإنه تم توزيع لحوم منها على غير القادرين بدعم من مجموعة الشباب المنظمين للمبادرة، مشددا على تكاتف ودعم جميع الجهات لكافة المبادرات التي يتم إطلاقها في القرية، موضحاً أن رئيس مجلس المدينة طارق أبوحطب، أبدى استعداده ومساندته لدعمنا بمنتجات لتباع بسعر الجملة.