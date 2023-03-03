اللحظات الأخيرة في حياة محاسب العجوزة.. قتله نجله وادعى طعنه على يد لصوص

حيلة ماكرة لجأ إليها طالب جامعي للتهرب من الشرطة فاتصل بالنجدة وأخبرهم بتعرض منزل الأسرة في العجوزة لهجوم من لصوص نتج عنه مقتل والده، فأسرع الفريق الأمني إلى مكان الحادث في عقار بالعجوزة ووجد جثمان محاسب بالمعاش يدعى محمد محسن 63 سنة وبجانبه نجله طارق 18 سنة صاحب البلاغ.

مسرح الجريمة

7 دقائق فقط قضاها الفريق الأمني في معاينة مسرح جريمة قتل محاسب بالمعاش، وتبين عدم منطقية رواية نجل محاسب العجوزة وبإعادة مناقشة الشاب العشريني ومواجهته بأدلة تشير إلى أنه منفذ الجريمة اعترف بتفاصيل الواقعة وأقر أنه يقيم مع والده بمفردهما في المنزل بعد وفاة والدته، وأنه تشاجر مع والده بسبب خلافات أسرية فأمسك بالسكين وطعن والده عدة طعنات فسقط على إثرها قتيلا.

حيلة قاتل والده للهرب من المسئولية الجنائية

وأضاف المتهم بقتل والده في العجوزة أمام جهات التحقيقات أنه جلس بجانب جثمان والده 10 دقائق يفكر في التخلص من الجثمان وإزالة آثار الجريمة حتى هداه تفكيره إلى ادعاء تعرض المنزل للسرقة على يد لصوص ومقتل والده خلال مقاومتهم وأنه اكتشف الواقعة عقب عودته من منزل صديقه، لكن تلك الحلية لم تفلح في إقناع فريق البحث الجنائي والنيابة العامة التي عاينت مكان الحادث.

حبس المتهم بقتل والده في العجوزة

وقررت النيابة العامة انتداب الطب الشرعي لتشريح جثمان المجني عليه لبيان أسباب وفاته رسميًا وقررت حبس المتهم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد، بعد أن واجهته بتحريات المباحث التي أكدت تعمد المتهم لتنفيذ جريمته وأنه تربص بوالده وقتله خلال مشاجرة جمعتهمما بسبب خلافات أسرية بينهما.

محام: عقوبة القتل العمد تصل للإعدام

وتحدث الخبير القانوني عبد الله محمد عبد الله المحامي بالنقض في حديثه لـ «الوطن»، عن عقوبة القتل العمد بقوله: «يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها».