عرض المتهم بقتل منجد في القاهرة على الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات

قررت النيابة العامة عرض النقاش المتهم بقتل خطيب زوجته السابق، بسبب خلافات بينهما على الطب الشرعي لإجراء تحليل الكشف عن تعاطي المخدرات، وبيان ما إذا كان المتهم وقت ارتكاب الواقعة كان تحت تأثير المخدرات من عدمه، واستعجلت النيابة العامة تقرير الصفة التشريحية الخاص بسبب وفاة المجني عليه، كما طلبت التحريات النهائية حول الواقعة وملابساتها.

بلاغ بتغيب منجد

تلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة بلاغا بتغيب منجد يدعي أيمن عابد، منذ أيام ويشتبه في وفاته جنائيا بسبب وجود خلافات بين المجني عليه وزوج خطيبته السابقة، بسبب تداول بعض الشائعات عن وجود علاقة بين زوجة المتهم وبين المجني عليه.

التحريات: شبهة جنائية

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث من رجال مباحث القاهرة، وتوصل إلى وجود شبهة جنائية وراء اختفاء المنجد وأن النقاش وراء ارتكاب الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات، اعترف بقتل المجني عليه وتقطيع جثته لأشلاء ووضعها في 7 أكياس بلاستيك والتخلص منها في منطقة مهجورة أمام شركة المنظفات على كورنيش المعادي، وبالانتقال تبين العثور على أشلاء المجني عليه، وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.