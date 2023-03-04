أسعار الخضروات في سوق العبور اليوم السبت.. الطماطم بـ7 جنيهات

أجرت «الوطن»، جولة في سوق حدائق القبة، للتعرف على أسعار الخضروات اليوم، كما كشف الموقع الإلكتروني لسوق العبور أسعار الأصناف المختلفة.

وفي السطور التالية، نعرض أبرز أسعار الخضروات في سوق العبور اليوم السبت الموافق 4 مارس.

أسعار الخضروات اليوم

وجاءت أسعار الخضروات في سوق العبور اليوم، كالتالي:

- باذنجان رومي بين 6 و8 جنيهات.

- باذنجان رومي بين 8 و11 جنيهًا.

- سعر الثوم بين 10 و12 جنيها.

- تراوح سعر كيلو البصل بين 12 و15 جنيهًا.

- بصل أخضر (الرابطة كيلو) بسعر 6 جنيهات.

- تراوح سعر البطاطس بين 3.5 و5 جنيهات.

- تراوح سعر الطماطم بين 5.5 و7 جنيهات.

- تراوح سعر البسلة بين 12 و15 جنيهًا.

- الفلفل الحار البلدي بين 9 و12 جنيهًا.

- فلفل رومي صوب بسعر يتراوح بين 7 و11 جنيهًا.

- فلفل رومي بلدي بسعر يتراوح بين 7 و11 جنيهًا.

- الفاصوليا بين 18 و22 جنيهًا.

- الباذنجان البلدي بين 8 و11 جنيهًا.

- سعر الكوسة بين 6 و7 جنيهات.

- الملوخية بين 4 و7 جنيهات.

- يتراوح سعر الفلفل الألوان (أصفر- أحمر- برتقالي) بين 19 و25 جنيهًا.

- تراوح سعر الكيلو من الخيار البلدي بين 4 و6 جنيهات.

- تراوح سعر كيلو الفاصوليا بين 8 و12 جنيهًا.

- تراوح سعر خس «كابوتشي» من 5 إلى 8 جنيهات.

- تراوح سعر البطاطا من 3 إلى 5 جنيهات.

- تراوح سعر اللفت من 1.5 إلى 2.5 جنيه.

- تراوح سعر الفول الأخضر من 7 إلى 10 جنيهات.