أسعار الخضروات والفاكهة في أسواق الجملة اليوم

تبحث ربات البيوت يوميا عن أسعار الخضروات والفاكهة في الأسواق، حيث سجلت الأسعار استقرار في أسواق الجملة، وفقا لما أعلنه سوق العبور اليوم.

ووفقا لبيانات السوق، شهدت أسعار الطماطم استقرار اليوم وسجل متوسط سعر الكيلو 7.5 جنيه إلى 8 جنيهات، فيما سجلت الكوسة 10 جنيهات والجزر 8 جنيهات والخيار 10 جنيهات والبصل 18 جنيها، والباذنجان الرومي 10جنيهات والفلفل 16 جنيها.

قفص الطماطم بـ 130 جنيه

وقال أحمد عبدالمنعم أحد تجار الجملة في سوق العبور، إن أسعار الخضروات اليوم مستقرة، مشيرا إلى أن قفص الطماطم وصل سعره اليوم إلى 130 جنيها وحتى 150جنيها، فيما سجل سعر البطاطا 10 جنيهات، والبقدونس والكسبرة والشبت والجرجير نصف جنيه إلى جنيه للحزمة والبسلة بـ 20 جنيها.

وأكد أن الباذنجان الأبيض سجل 16 جنيها للكيلو فيما سجل الباذنجان الملون 18 جنيها والباذنجان العروس 14 جنيها والرومي 10، والبصل الأحمر 15 جنيها والبصل الأصفر 18 جنيها والفلفل الأحمر 16 جنيها، والبطاطس 9 جنيهات والقلقاس 16 جنيها ورق العنب 60 جنيها والبامية 60 جنيها.

أسعار الفاكهة اليوم

من جانبه قال عبدالرحمن محمود تاجر فواكه بسوق العبور، أن هناك مخزونا جيدا من الفاكهة في الأسواق، ادي الى استقرار الأسعار، مشيرا إلى أن البرتقال أبو سرة سجل 10جنيهات للكيلو واليوسفي 15 جنيها والجوافة 15 جنيها والموز بين 8.5 جنيه و15 جنيها، فيما بلغ سعر التفاح الأصفر 45 جنيها بينما تراجع سعر التفاح الأحمر إلى 40 جنيها، فيما سجل سعر المانجو الكيت أو الكنت 60 جنيها إلى 65 جنيها الكنتالوب 15 جنيها، والتين الأبيض 20 جنيها والتين البرشومي الأسود 20 جنيها والبرتقال أبو سرة 8.5 جنيه إلى 10 جنيهات.