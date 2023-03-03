البرلمان البريطاني قد يقدم أدلة جديدة في فضيحة حفلات «داونينج ستريت»

قالت صحيفة تايمز البريطانية إن البرلمان البريطاني الذي يجرى تحقيقا في حفلات داونينج ستريت، التي حدثت خلال إغلاقات كورونا، يمكن أن ينشر أدلة جديدة بشأن الفضيحة، وذلك في وقت لاحق اليوم.

ويُعتقد أن لجنة الامتيازات ناقشت نشر الوثائق والرسائل والبريد الإلكتروني وأدلة أخرى تلقتها من داونينج ستريت صباح الجمعة، وكشفت التايمز الأسبوع الماضي أن الحكومة قدمت مجموعة هائلة من الأدلة غير المنقحة للجنة في أواخر نوفمبر.

وقد يأتي الكشف عن الأدلة بعد ما يقرب من عام بعد التحقيق الذي قاده هاريت هارمان، نائب رئيس حزب العمال السابق والذي بدأ التحقيق فيما إذا كان بوريس جونسون، رئيس الوزراء في هذا الوقت، قد ضلل البرلمان عن عمد.

وتستخدم اللجنة التحقيق بقيادة سو جراى، التي تم تعيينها رئيسة جديدة لموظفي كير ستارمر ، كجزء رئيسي من تحقيقها، وتلقت اللجنة أيضا شهادة مكتوبة من مجموعة من الشهود تواصلت معهم كجزء من التحقيقات. ورفض متحدث باسم اللجنة التعليق على الأمر.

ويواجه رئيس الوزراء ريشى سوناك ضغوطا متزايدة من حلفاء بوريس جونسون لمنع تعيين جراى من قبل حزب العمال، ويعتقد جونوسون أن خطوة جراى أظهرت أن فضيحة الحفلات تم تدبيرها من قبل هؤلاء العازمين على إسقاطه بموافقة من حزب العالم.