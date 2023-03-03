إصابة 3 أشخاص في تصادم 4 سيارات على الطريق الصحراوي بالبحيرة «أسماء»

أصيب 3 أشخاص بكسور وجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، قبل قليل، إثر وقوع حادث تصادم بين 4 سيارات على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي بالكيلو 105 اتجاه الإسكندرية بنطاق مركز شرطة وادي النطرون، وتم نقل المصابين للمستشفى المركزي لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة.

تصادم بين 4 سيارات في البحيرة

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة وادي النطرون، يفيد وقوع حادث تصادم بين 4 سيارات بالكيلو 105 اتجاه الإسكندرية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع البلاغ، وتم نقل 3 مصابين للمستشفى المركزي لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة.

تحديد أسماء مصابي الحادث

وبالانتقال إلى مكان الحادث تبين إصابة كل من محمد حمدي محمد عبد الصادق، 30 عاما، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، سامح خميس السيد، 52 عاما، مصاب بكدمات نزيفية بالرئتين وسحجات، وحسن أسعد حسن شعبان، 38 عاما، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، وجار تقديم الإسعافات والفحوصات الطبية للمصابين.