اعترافات المتهم بدهس شاب أعلى دائري المعادي: «عدى فجأة قدامي»

لم يمر سوى 95 يومًا على واقعة دهس الشاب "محمد ضياء"، أثناء عبوره الطريق فصدمته سيارة تسير بسرعة جنوينة كان يقودها شاب متهور بشارع الخمسين بمنطقة زهراء المعادي بالقاهرة، على يد المتهم "كريم.ع.س" تلك القضية التي حملت رقم 18392 لسنة 2022، وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم بدهس محمد ضياء وتم إحالته إلى جهات التحقيق، وحدد جهات التحقيق جلسة 26 فبراير المقبل، أولى جلسات محاكمة.

«أنا مكنتش قاصد أخبطه»

وحصلت «الوطن» على نص اعترافات المتهم أمام النيابة العامة قائلًا: «أنا مكنتش قاصد أخبطه وحاولت أتفادى خبطته وهو عدى فجأة قدامي.. وأنا كنت ماشي بالعربية في شارع الخمسين إمبارح يوم الخميس الموافق 24 نوفمبر لسنة 2022 حوالي الساعة 10 ونص بالليل، فوجئت بالمتوفى بيعدي الطريق وهو باصص في الأرض فضلت أضربله كلاكس ودوست فرامل علشان اتفاداه بس الله يرحمه اتردد وراح مكمل تعدية الطريق فمعرفتش اتفاداه واتخبط في العربية من الناحية اليمين، وأول ما خبطته وقفت وطلبتله الإسعاف والنجدة وأنا مكنش قصدي اخبطه هو اللي ظهر قدامي فجأة».

تعرف على عقوبة قتل الخطأ

يقول المحامي أحمد حسن الخبير القانوني في تصريحات لـ«الوطن»، إن المادة 238، من قانون العقوبات على "من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين"، وتكون العقوبة هي الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالاً جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.