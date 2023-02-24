اعترافات المتهم بالاتجار في «الحشيش» بالسويس: كان معايا 100 طربة

«تجارته مكسب» هكذا اعترف المتهم في قضية الاتجار بالمواد المخدرة بالسويس أمام جهات التحقيق التي قررت حبسه 4 أيام علي ذمة التحقيقات، كما أمرت بارسال المضبوطات الي المعمل الكمياوي لتحليلها وموافاة النيابة بالتقارير الفنية.

وكشفت التحقيقات أن المتهم مقيم بمنطقة الجناين بمحافظة السويس، له معلومات جنائية، تخصص نشاطه الاجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها بذات المنطقة من أجل تحقيق الربح المادي

وأضافت التحقيقات اعتراف المتهم بحيازته 100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلوجرامات بقصد الاتجار، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.

ضبط المتهم

جاء ذلك بعدما أكدت معلومات وتحريات مدرية أمن السويس من قيام عنصر اجرامي بالإتجار بالمواد المخدرة وترويجها بدائرة قسم شرطة الجناين

وعقب تقنين الاجراءات وعمل التحريات تم استهداف المتهم، وتمكنت الاجهزة الامنية من القاء القبض عليه. جري اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

العقوبة القانونية :تصل للإعدام

صرح سمير عبدالعظيم المحامي أثناء حديثه لـ"الوطن" إنَّ المادة 33 من قانون العقوبات، تعاقب كل من يتاجر في المواد المخدرة بالسجن المؤبد، بداية من 3 سنوات إلى المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، وبغرامة مالية 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه.

وأضاف الخبير القانوني، أنَّ قانون العقوبات نص في المادة رقم 34، على أن عقوبة الإتجار في المواد المخدرة داخل المجتمع، تصل إلى السجن المؤبد والإعدام، تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدمه