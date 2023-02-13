اعترافات المتهم بسرقة السيارات في الأميرية بأسلوب كسر الزجاج

«كنت بسرقها بإنّي أكسر الزجاج وأدخل أخد منها كل حاجة عشان أعرف أبيعها وأكسب فيها كويس، وكنت ببيع كل حاجة لوحدها».. هكذا كانت أقوال المتهم بسرقة سيارات في الأميرية بأسلوب كسر الزجاج، أمام جهات التحقيق، التي طالبت بسرعة إجراء التحريات في الواقعة، ووجّهت إليه تهمة السرقة، فضلا عن اعترافه بارتكاب وقائع أخرى بالأسلوب ذاته.

تفاصيل الواقعة

تعود كواليس الواقعة، إلى وصول بلاغ بأنّ عاطلا له معلومات جنائية، سرق سيارة عن طريق كسر الزجاج والمتعلقات الداخلية الخاصة بها .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته بطارية سيارة وجهاز مشغل موسيقى مجهولة المصدر، وبمواجهته أقر بارتكاب 3 وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب، كما تمّ بإرشاده ضبط كل المسروقات بمسكنه وتحرر محضر بالواقعة واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة ضده.

العقوبة المتوقعة للمتهم

وعن العقوبة المنتظرة للمتهم، قال المحامي أيمن محفوظ، إنّ قانون العقوبات يعاقب كل من يرتكب السرقة، وفق نص المادة 313 كما يُعاقب كل من يسرق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وفقًا لنص المادة 318 من قانون العقوبات.

وأضاف «محفوظ»، أنَّ نص المادة 320 من قانون العقوبات التي تنص على: «يعاقب المتهم بالحبس مع الشغل 3 سنوات، كما يجوز حال العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهذه عقوبة تكميلية».