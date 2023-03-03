انهيار 5 منازل في نجع حمادي بقنا دون خسائر بشرية

انهارت 5 منازل اليوم الجمعة، في قريتي عزبة نقيب والصياد بمركز نجع حمادي شمال محافظة قنا، دون إصابات بشرية.

انهيار منزل بقنا

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات، بانهيار منزل بقرية عزبة نقيب، و4 منازل بقرية الصياد، دون وقوع إصابات بين المواطنين.

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وانتقل عبد اللاه خبير، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، إلى مقر البلاغين، وجار إزالة الأنقاض وفحص سبب انهيار المنازل، وتحررت المحاضر اللازمة، وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الوقائع.

وكشفت التحريات الأولية عن تصدع وانهيار جزئي بمنزل بقرية الصياد، مكون من طابقين، ومبني بالطوب اللبن والطين، وسبق حصره ضمن المنازل الآيلة للسقوط، وتسبب في تصدع وانهيار المنازل المجاورة، وتم إبلاغ الشؤون الاجتماعية لاتخاذ اللازم.