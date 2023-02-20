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إصابة شخص قفز من قطار أثناء سيره في نجع حمادي بقنا

كتب:

رجب آدم
09:52 ص | الإثنين 20 فبراير 2023
محطة قطار - أرسيفية

محطة قطار - أرسيفية

أصيب شخص، صباح اليوم، نتيجة قفزه من قطار أثناء سيره في محطة نجع حمادي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

إصابة راكب قطار

وتلقى مرفق إسعاف قنا بلاغًا يفيد إصابة راكب في قطار الصعيد، بعدما قفز من القطار لعدم توقفه في محطة نجع حمادي، شمال محافظة قنا.

وانتقلت الأجهزة الأمنية وسيارة إسعاف، وتبين إصابة، معتز عبدالرحيم محمد، 40 عامًا، مقيم في مدينة فرشوط، بسحجات وجروح بأماكن متفرقة بالجسم، بعد قفزه من قطار بمحطة نجع حمادي، وغير مقرر له التوقف في تلك المحطة.

وقال مصدر بهيئة السكة الحديد في نجع حمادي، إن القطار مكيف، وكان متجها إلى جنوب الصعيد، وليس في جدوله التوقف في محطة نجع حمادي، لافتا إلى أن حركة القطارات في الاتجاهين القبلي والبحري لم تتأثر بالحادث.

نقل المصاب إلى مستشفى نجع حمادي

ونُقل المصاب بواسطة سيارة إسعاف إلى مستشفى نجع حمادي العام، لتلقي العلاج اللازم، وعمل الإسعافات الطبية اللازمة.

وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت جهة التحقيق لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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بقلم رجب آدم