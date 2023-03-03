نقل سوق أسماك الغردقة لـ«الحلقة الجديدة» بتكلفة 35 مليون جنيه

نقلت أجهزة مدينة الغردقة اليوم، أكبر سوق أسماك من مقره المؤقت بجوار مسجد الميناء الكبير جنوب الغردقة، إلى حلقة الأسماك الجديدة بجوار السوق القديم، بعد الانتهاء من إنشاء السوق الجديدة أكبر المشروعات التطويرية بمحافظة البحر الأحمر، والمقامة على مساحة 2700 متر بتكلفة 35 مليون جنيه.

نقل حلقة أسماك الغردقة

وأشار اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، في تصريحات لـ«الوطن»، أن حلقة الأسماك الجديدة إحدى المشروعات القومية ضمن خطة تطوير مدينة الغردقة التي أقرها مجلس الوزراء بتكلفة 35 مليون مقام على مساحة 2700 متر مربع، ومصمم على طراز أوروبي، ويضم 54 شادرا بمساحات مختلفة، و11 محلا وجبلون جديد ومصنع ثلج وعدد من الثلاجات وأماكن انتظار سيارات.

سوق حلقة السمك بالغردقة علامة مميزة

وكشف باسم حمود، نائب رئيس جمعية الصيادين بالبحر الأحمر، في تصريحات لـ«الوطن» اليوم الجمعة، أن سوق السمك علامة مميزة للصيادين بالبحر الأحمر، وتمثل تراثا تاريخيا وسياحيا.

وأضاف أن سوق الأسماك يتوافد عليه الآلاف من المواطنين والسائحين الأجانب يوميا، والسوق ضمن البرنامج الأساسي لرحلات شركات السياحة التي يزورها السياح لمشاهدة الأسماك التي يتم اصطيادها من البحر الأحمر.