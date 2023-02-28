أجهزة الغردقة تلزم منشآت السياحة بصرف الأرباح والعلاوة الدورية للعمال

ألزمت أجهزة مدينة الغردقة الفنادق والمنشآت السياحية تقديم ما يفيد نسبة صرف الأرباح للعاملين ونسبة العلاوة الدورية 3%، وعمل نسخة عقد لكل عامل للعاملين في القطاع السياحي طبقا لتوجهات الدولة والقيادة السياسة للحفاظ على حقوق العاملين.

لجنة للمرور على الفنادق والمنشآت السياحية بالغردقة

جاء ذلك خلال مرور اللجنة المشكلة من أجهزة مجلس مدينة الغردقة والإدارة الصحية والأمن الصناعي ومكتب العمل والبيئة والشؤون القانونية على عدد من الفنادق والمنشآت السياحية بالغردقة تحت إشراف اللواء أشرف البيه رئيس المدينة، بناء على توجيهات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر.

وأسفرت اللجنة عن وجود بعض الملاحظات الصحية واشتراطات الأمن الصناعي وعدم استيفاء نسبة 5% من تعين العمالة من ذوي الاحتياجات، عدم تقديم ما يفيد نسبة صرف الأرباح للعاملين ونسبة العلاوة الدورية وعدم تقديم ما يفيد عمل نسخة عقد لكل عامل مخالفة لقانون العمل.

حملات تفتيشية للمرور على المنشآت السياحية

ومن جانبه، أشار اللواء أشرف البيه، رئيس مدينة الغردقة، في تصريحات لـ«الوطن»، أمس الاثنين، إلى تنفيذ الحملات التفتيشية على المنشآت السياحية بصفة دورية وتكثيف الرقابة عليها والعمل على تفعيل جميع الجهات الرقابية بالمدينة والتنبيه على استيفاء كافة الاشتراطات الصحية والأمن الصناعي والسلامة المهنية.