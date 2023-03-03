كل ما تود معرفته عن مكاتب التأهيل الاجتماعي.. وزارة التضامن توضح

كشفت وزارة التضامن الاجتماعي، عن تفاصيل مكاتب التأهيل الاجتماعي، موضحة أن مكاتب التأهيل موزعة على كل أنحاء الجمهورية، وهي تستقبل طالبي التأهيل في جميع الأعمار من مختلف الفئات، وتقوم بإجراء الدراسات والفحوص الاجتماعية والنفسية والطبية والمهنية والتعليمية لهم بواسطة أعضاء فريق التأهيل الذي يضمهم المكتب، بالإضافة إلى الاستعانة بالموارد المتاحة في المجتمع كالمستشفيات والمدارس والورش والمصانع بهدف توفير الخدمات المختلفة لذوي الإعاقة.

دور مكاتب التأهيل الاجتماعي

وأضافت الوزارة في بيان لها، أن من أهم الخدمات التي تقوم بتقديمها مكاتب التأهيل الاجتماعي هي منح الأشخاص ذوي الإعاقة بطاقات إثبات إعاقة وخدمات متكاملة لتمكينهم من الاستفادة من الخدمات والتيسيرات التي أقرها قانون رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.

كما تقوم مكاتب التأهيل الاجتماعي بتوجيه ذوي الإعاقة وأسرهم نحو الحصول على الدعم النقدي «كرامة» والمساعدات الشهرية طبقاً لشروط الاستحقاق، ومنح الأشخاص ذوي الإعاقة شهادات تأهيل على مهن مناسبة لإعاقتهم وقدراتهم المتبقية لتمكينهم من العمل ضمن نسبة 5%، وتوفير الأجهزة المساعدة بما يلائم نوع الإعاقة وشدتها.

مساهمة تصل إلى 5000 جنيه

أيضاً تقوم بتوفير الدراجات النارية المجهزة بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي بمساهمة تصل إلى 5000 جنيه وتقديم الخدمات الوقائية لذوي الإعاقة وأسرهم عن طريق عقد الندوات والمؤتمرات، والتوعية بالأساليب الصحيحة في تعامل الأسرة مع ذوي الإعاقة.