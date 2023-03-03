مصطفى العسال يخوض تجربة الغناء لأول مرة بأغنية «السهرة صباحي»

أطلق الفنان والملحن الدكتور مصطفى العسال أغنية «السهرة صباحي»، عبر قناة الشركة المنتجة للأغنية على يوتيوب.

وصدرت أغنية «السهرة صباحي» على طريقة الفيديو كليب، وحمل توقيع المخرجة اللبنانية رودينا حاطوم.

شارك في الكليب فرقة «كومندرس أم سي»

صُورت أغنية «السهرة صباحي» في مصر، وجاء الكليب بسيطاً ومنسجماً مع أجواء الأغنية الإيقاعية، كما وشارك في الكليب فرقة «كومندرس أم سي» للدراجات النارية، وتُعد أكبر فرقة في مصر.

جاءت أغنية «السهرة صباحي» بقالب غنائي ايقاعي من ألحان مصطفى العسال، وحملت كلمات عمرو تيام وتوزيع أمين نبيل وميكس وماستر إلهامي دهيمة وأحمد حسام، وإنتاج لايف ستايلز ستوديوز.

مصطفى العسال يقدم أغنية «السهرة صباحي»

يخوض مصطفى العسال بأغنية «السهرة صباحي» تجربة الغناء لأول مرة، على الرغم من نجاحاته في مجال التلحين وتعاونه مع أبرز نجوم الغناء في مصر والوطن العربي.

وأعرب مصطفى العسال عن سعادته بأولى أغنياته، مشدداً على أن تجربة الغناء كانت دائماً هدفه الذي تأخر نتيجة شغفه في تقديم وصناعة فن يعيش ويدخل قلوب الناس.