كواليس أغنية «أهل المنيا».. قدمها محمد عدوية أمام الرئيس السيسي اليوم

قدّم اليوم الفنان محمد عدوية أغنية «أهل المنيا»، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء زيارته لمحافظة عروس الصعيد؛ من أجل افتتاح مشروعات تنموية ضمن المبادرة الرئيسية «حياة كريمة» وتفقد ما تم إنجازه من تنمية وتطوير في المحافظة.

محمد عدوية يشدو أمام الرئيس في حفل افتتاح مشروعات تنموية ضمن مبادرة حياة كريمة في المنيا

علمت «الوطن»، أن أغنية أهل المنيا هي من كلمات أحمد حسن راؤول وألحان عماد كمال وتوزيع وتأليف فواصل موسيقية رامي نوار وجيتار أحمد حسين وكيبورد محمود شاهي، وجرى تسجيلها مع مهندس الصوت خالد رءوف وإنتاج +DS وتحت إدارة إنتاج نورهان يسري وتم تنفيذها في أقل من أسبوع.

يذكر أن الفنان محمد عدوية نجل الفنان أحمد عدوية وهما من محافظة المنيا، وتعد هذه هي المرة الأولى التي يقف فيها عدوية الصغير لكي يشدو أمام رئيس الجمهورية.