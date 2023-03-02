أحمد حسن راؤول مؤلف أغنية «أهل المنيا»: كتبتها لتكون نشيدا قوميا للمحافظة

قال الشاعر أحمد حسن راؤول، مؤلف أغنية «أهل المنيا» التي قدمها اليوم الفنان محمد عدوية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي ضمن حفل افتتاح مشروعات تنموية ضمن مبادرة حياة كريمة في المنيا، «إنها أخذت ما بين ثلاثة إلى أربعة أيام في التحضير والتسجيل».

كشف راؤول كواليس الأغنية لـ الوطن قائلا: «الحمد لله خلال الفترة الماضية، كنت أنا من يكتب أغنيات المشروعات التي يفتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي في مختلف محافظات الجمهورية فقدمت أغنيات في حفلات المنصورة وسوهاج التي قدمها الفنان وائل الفنشي بصوته مؤخرا».

أحمد حسن راؤول: انتهينا من الأغنية فى 4 أيام

وأضاف: «من السهل تقديم أغنيات فيها كلمات الإشادة بمصر والمحافظة، ولكني أحب دراسة المحافظة وتقديم معالمها في الأغنية لكي تكون نشيدا قوميا لتلك البلد».

فضل راؤول بداية الأغنية بموال نظرا لحب أهل الصعيد فن الموال، مشيرا إلى أنه بعد النهاية من كتابتها وتلحينها فضل أن يكون محمد عدوية هو مطربها لكونه من أبناء تلك المحافظة.

أغنية أهل المنيا من غناء محمد عدوية

أغنية أهل المنيا هي من غناء محمد عدوية وكلمات أحمد حسن راؤول والحان عماد كمال وتوزيع وتأليف فواصل موسيقية رامي نوار وجيتار أحمد حسين وكيبورد محمود شاهي وتم تسجيلها مع مهندس الصوت خالد رءوف وإنتاج +DS وتحت إدارة إنتاج نورهان يسري وتم تنفيذها في أقل من أسبوع.