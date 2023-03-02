«مصري» يطرح أغنية جديدة بعنوان «بيت الوجع»... وينتهي من تسجيل ألبومه

طرح الفنان الشاب مصري، أغنية جديدة بعنوان «بيت الوجع» عبر موقع «يوتيوب»، وتعد هذه الأغنية رابع أغاني الألبوم من ضمن أغاني ألبومه الجديد «متركزيش»، بعد ما تم طرح أغنية «لو بالنوايا» الشهر الماضي.

مصري يطرح أغنيات ألبومه الجديد

والأغنية من كلمات صلاح مندي، وألحان هاني فاروق، وتوزيع موسيقي زيزو فاروق، مكس وماستر مهندس ياسر أنور، جيتار أحمد حسين، وناي محمد عاطف، وتنفيذ موسيقي محمد على، والأغنية تم تسجيلها داخل استوديو «فايف» بالقاهرة.

الاغنية جرى تسجيلها في استوديو فايف بالقاهرة

ومطلع الأغنية يقول: «إزاي يا بيت الوجع يا مخزن الأحزان قادر تعيش يا جدع وتحب زي زمان، أنا قلت أحسن دوا.. داوي الهوا بالهوا، ال آه تروح وتغيب والفرح يرجع هواوأنا طول ما فيا الروح.. تيجي السنين وتروح».

وقال المنتج محرم على، أن «مصري» انتهي مؤخرًا من تسجيل جميع أغاني ألبومه الجديد «متركزيش»، مشيرا إلى أن الألبوم يتضمن 6 أغاني مختلفة ومتنوعة، ومن المقرر طرح باقي أغاني الألبوم خلال الفترة المقبلة على طريقة «السينجل».

وأكد «محرم»، أن المطرب مصري بيحضر حاليًا لمشاريع فنية جديدة سيتم الإعلان عنها بمجرد الانتهاء من تفاصيلها، مؤكدًا أنه يحرص دائمًا على تقديم أعمال غنائية تليق بمستوي الجمهور.

يذكر أن مصري، طرح العديد من الأغاني المتنوعة خلال العام الماضي، واستطاع من خلالهم أن يحقق من نجاحًا ملحوظًا وانتشارًا كبيرًا لدي الجمهور، حيث قدم أغنية «سلملي عالندالة»، «عايم غرقان»، «مشاعر إيه»، «زنانة»، «فتحت بابها»، «خاينين»، «قبلة حياة» و«أنتي مجنونة»، وغيرها من الأغاني، التي حصلت على نسب مشاهدات عالية ونالت إعجاب الجمهور.