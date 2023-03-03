أهالي قرية بكفر الشيخ يكرمون مدير مدرسة بعد بلوغ سن المعاش.. «زفة بالشوارع»

شهدت قرية القواسم، التابعة لمركز سيدي سالم، في محافظة كفر الشيخ، زفة لتكريم معوض عباس، مدير مدرسة القواسم للتعليم الأساسي، بمناسبة بلوغه السن القانونية للمعاش، في مشهد مهيب، وسط سعادة غامرة من أهالي القرية، وخاصةً أولياء الأمور والطلاب والمُعلمين وجميع العاملين في المدرسة.

مدير المدرسة يطوف شوارع قرية القواسم بسيارة مكشوفة

واستقل مدير المدرسة المحال للمعاش سيارة مكشوفة، وطاف بها جميع شوارع القرية، واستقبل طلبة وطالبات المدرسة مديرهما بممر شرفي، من أمام المدرسة، وصولاً إلى شوارع القرية، رافعين لافتات الشكر وسط تصفيق حار، وإطلاق الزغاريد، كنوع من أنواع رد الجميل على ما قدمه خلال مشواره التدريسي والإداري، وتكريماً له على جهده خلال الأعوام الماضية في إدارة المدرسة.

مدير المدرسة: هذا التكريم لن يُفارق ذهني طوال حياتي

وأعرب معوض عباس، مدير مدرسة القواسم للتعليم الأساسي، عن بالغ سعادته وشعوره بالفخر والاعتزاز، نظير هذا التكريم والحُب، مؤكداً أن ما حدث هو التكريم الأكبر الذي حصل عليه طوال حياته، مشيراً إلى أن هذا التكريم لن يُفارق ذهنة طوال حياته، لأنه بمثابة شهادة شكر وتقدير وعرفان من أهالي قرية القواسم، وطلاب المدرسة.

حفاوة وتكريم بمناسبة خروج المدير على المعاش

وأوضح «عباس»، أن هذا الحُب الذي رآه لا يُقدر بأي مال، وهو ما أثلج صدره، وجعله يشعر بأن سنوات جهده طرحت ثمراً طيباً، قائلاً: «أتقدم بالشكر والعرفان والامتنان لجميع هيئة التدريس والطلبة والطالبات بالمدرسة، كما أتوجه إلى أهلى وأحبابى بقرية القواسم بالشكر على الحفاوة والتكريم لشخصى المتواضع بمناسبة الخروج على المعاش، وأشكر السادة المدرسون المنظمون لهذا الحفل الكريم وتعبهم وسهرهم لكى يظهر بهذا المظهر المشرف، وأشكر الضيوف ومجلس الآباء والأمناء والمُعلمين».

المدير يتمتع بحُسن السمعة الطيبة والحُب من جميع أهالي القرية

وأكد العاملون بالمدرسة أن مدير المدرسة السابق معوض عباس، يتمتع بحُسن السمعة الطيبة والحُب من جميع أهالي قرية القواسم، بمركز سيدي سالم، وزملائه في العمل والطلاب، ومشهود له بالكفاءة والجدية والامتياز.

وعبّر عدد كبير من الطلاب والمُعلمين عن حزنهم الشديد لبلوغ مدير المدرسة السن القانونية للمعاش، متمنين له دوام التوفيق والصحة والعافية في حياته المقبلة.