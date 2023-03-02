محافظ كفر الشيخ يقود حملة لإزالة الإشغالات ومتابعة المشروعات الخدمية

قاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، حملة لإزالة الإشغالات، وتابع المشروعات الخدمية التي تشهدها منطقتي غرب وشرق العاصمة، من إنشاء محاور جديدة، وتوسعة طرق، ومتابعة أعمال إنشاء كوبري سخا العلوي أعلى سكة حديد سخا.

جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، والمهندس حسن صفوت موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ.

رفع كافة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق

وأكد المحافظ، على المتابعة المستمرة لرفع كافة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق، ورفع كافة الأتربة والقمامة من الشوارع أولاً بأول في إطار توجيهات القيادة السياسية بضرورة تلبية مطالب واحتياجات المواطنين في كافة القطاعات الخدمية وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، في هذا الشأن.

ووجّه محافظ كفر الشيخ، بمنع التعديات على الشوارع والطرق، وإزالة التعديات فوراً، وسرعة الانتهاء من أعمال التوسعة والرصف بالطرق والمحاور.

مصادرة عدد من التكاتك المخالفة

كما شهدت الحملة مصادرة عدد من التكاتك المخالفة، إضافة إلى تحرير محاضر لعدد من السيارات المخالفة، وخاصةً السير عكس الاتجاه.