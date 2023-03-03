إزالة تعديات على أراض زراعية في حملات مكبرة بمراكز كفر الشيخ

شنّت الوحدات المحلية لمراكز ومدن الحامول وبلطيم ومطوبس بمحافظة كفر الشيخ، حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، ووقف البناء المخالف، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

إزالة تعديات بمركز ومدينة الحامول

وتابع عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، أعمال التصدي لظاهرة البناء المخالف بجميع أنواعه والتعدي على الأرض الزراعية وأراضي أملاك الدولة وإزالة أي تعدٍ في المهد، وتمكن محمد عبد الصادق، نائب رئيس المدينة يرافقه القسم الهندسي بالوحدة المحلية بالبنا وحماية الأراضي، برفع تشوينات مواد بناء تعدي على الأرض الزراعية بعزبة العنتراوي، وتسليم الأرض خالية لجهة الولاية الزراعة، في نفس السياق، كما قامت حكمت الباز، رئيس قرية الأبعادية، بوقف أعمال بناء مخالف بدون ترخيص ورفع مواد البناء بقرية 60 المنصور.

كما تابع اللواء عمرو الفداوي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، رفع تشوينات طوب بلوك أبيض على أرض زراعية بقرية العنتراوى التابعة لقرية البنا، معدة للبناء والتعدي علي الأرض الزراعية.

وتابع اللواء حاتم الهيدبي، رئيس مركز ومدينة مطوبس إيقاف أعمال شِدة خشبية على الأرض الزراعية بقرية أبو دنيا التابعة لبني بكار، وإزالة مبانٍ بالطوب الأبيض على الأرض الزراعية بقرية أبو دنيا التابعة لبني بكار وتسليم الأرض لجهة الولاية.

محافظ كفر الشيخ يشدد على تنفيذ الإزالات الفورية

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قد شدّد على تنفيذ الإزالات الفورية لأي تعديات أو مخالفات بناء دون تقاعس أو تهاون فور رصدها وقبل تفاقمها، على أن يتم متابعتها لعدم تكرار التعدي مرة أخرى، للحفاظ على الرقعة الزراعية، وحقوق الأجيال القادمة، ومستقبلها في غذاء سليم.