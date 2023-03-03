كيف خططت قاتلة جدتها بكرموز للجريمة وحتى سقوطها في قبضة الشرطة؟.. تفاصيل صادمة

في مسرح الجريمة داخل الشقة الموجودة بالعقار القديم بمنطقة كرموز بالإسكندرية، اصطحبت جهات التحقيق المتهمة بقتل جدتها و3 آخرين إلى مكان الجريمة لتقوم المتهمة وشركائها في الجريمة بتمثيل جريمتهم، وشرحوا كيف صعدوا إلى العقار حتى طرقوا الباب لتفتح الضحية باب الشقة لهم ودخولهم حتى سرقوا مشغولاتها الذهبية وتخلصوا منها وهروبهم حتى قام رجال الشرطة بضبطهم.

وبعد تحقيقات موسعة فى الواقعة أمرت جهات التحقيق بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات الشرطة فى الواقعة، وفى جلسة تالية، قرر قاضي المعارضات تجديد حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

كواليس صادمة

كواليس صادمة لتلك الواقعة التى دارت أحداثها في منطقة كرموز التابعة لمحافظة الإسكندرية، كانت أولى المشاهد المؤثرة في الجريمة حينما تفاجأت السيدة المسنة التي تجاوز عمرها 70 عامًا بطرق على باب شقتها على غير العادة، فهي تقطن داخل تلك الشقة منذ سنوات طويلة ولم تعتد كثيرًا على زيارة أحد لها.

ضيف قاتل

توجهت نحو الباب وبعد أن فتحت الباب اكتشفت أن الضيوف هم حفيدتها و3 آخرين، سمحت لهم بالدخول، ولم تمر سوى دقائق قليلة حتى اكتشفت محاولتهم سرقة مشغولات ذهبية من الشقة ظنًا منهم أنها لم تكشفهم، وحينما كشفتهم، اعتدوا عليها بضربها على رأسها بقطعة خشبية لتسقط أرضًا وتلفظ أنفاسها الأخيرة وبعد ذلك فروا هاربين بعد أن سرقوا مشغولاتها الذهبية وهاتفها المحمول ومبلغ مالى كان معها.

اكتشاف الجريمة

بعد تنفيذ المتهمين للجريمة فروا من مسرح الجريمة سريعًا حرصًا منهم على عدم فضح أمرهم، وبعد ساعات من الجريمة لاحظت الجيران والأقارب عدم رد الضحية على هاتفها المحمول وعدم خروجها من شقتها، ليكتشفوا أنها ملقاة أرضًا داخل الشقة، كانت جثة هامدة، فأبلغوا رجال الشرطة بالواقعة، وبعدها انتقل رجال المباحث إلى مسرح الجريمة لجمع خيوط الجريمة للوصول للقاتل، وبعد استخدام التقنيات الحديثة ومن خلال تكثيف التحريات وتفريغ عدد من كاميرات المراقبة الموجودة بمحيط عقار المجني عليه تم الوصول للمتهمين وتحديد هويتهم.

مأمورية تضبط المتهمين

وتحركت مأمورية وتم القبض على المتهمين الأربعة واقتيادهم إلى قسم الشرطة، وأرشدوا عن المسروقات، وبمواجهة المتهمة بكل الأدلة والتحريات التى تثبت ارتكابها للجريمة اعترفت بجريمتها وأنها نفذت الجريمة مع المتهمين الثلاثة بدافع سرقة الضحية.

قانوني يوضح العقوبة

أما عن العقوبة القانونية، أوضح حسام همام، المحامي، خلال حديثه لـ«الوطن» أنه «يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعددا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها».