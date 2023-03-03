القاهرة الإخبارية: القوات الأوكرانية تتلقى أمرا بالانسحاب الفوري من باخموت

كشف قائد أوكراني، اليوم الجمعة، عن أن وحدته تلقت أمرًا من القيادة بمغادرة مدينة أرتيوموفسك «باخموت» على الفور، حسبما نقلت قناة «القاهرة الإخبارية»، إذ أن قائد وحدة «ماديار» الأوكرانية، أكد أنه تلقى أمرًا من القيادة بمغادرة باخموت على الفور إلى موقع جديد. متسائلاً: «ما أسباب النقل في لحظة حرجة لباخموت، عندما أمضينا 110 أيام في الخدمة القتالية هنا؟».

عضو البرلمان الأوكراني: سيطرة الجيش الروسي على باخموت ستكون خطوة نحو تحرير دونيتسك بأكملها

وتابع القائد الأوكراني: «أنا عسكري بالدرجة الأولى، لذا لن أعلق على أوامر الدفاع عن قيادة باخموت. نحن نتبع الأوامر»، وقال عضو لجنة البرلمان الأوكراني للأمن القومي والدفاع والاستخبارات سيرجي رحمانين، في وقت سابق، إن الوضع في أرتيوموفسك «باخموت» حرج، وسيتعين على القوات الأوكرانية الانسحاب منها، سيطرة الجيش الروسي على أرتيوموفسك ستكون خطوة نحو تحرير دونيتسك بأكملها.

مستشار رئيس أوكرانيا: كييف لا تريد التضحية بعسكرييها

وأعلن ألكسندر رودنيانسكي مستشار الرئيس الأوكراني، أن القوات الأوكرانية قد تنسحب استراتيجيًا حال الضرورة من أرتيوموفسك «باخموت»، لأن كييف لا تريد التضحية بعسكرييها عبثًا، على حد تعبيره.

وكان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، قد زار المدينة في وقت سابق، وقلد بعض الضباط والمقاتلين الموجودين فيها الأوسمة والميداليات، مشددًا حينها على أن قواته لن تنسحب من باخموت مهما كان الثمن.