قناة القاهرة الإخبارية: كوريا الجنوبية تنفذ شبكة التدمير لردع تهديدات جارتها

أفادت قناة القاهرة الإخبارية أن وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، أعلنت اليوم الجمعة، أن جيشها سيُدخل العمل بفكرة تشغيلية أكثر فاعلية لتدمير التهديدات التي تمثلها الأنظمة النووية والصاروخية لكوريا الشمالية حتى مرحلة ما قبل الإطلاق، عن طريق طرح فكرة «شبكة التدمير» (Kill Web)، كجزء من خطتها الأساسية المسماة تجديد الدفاع 4.0 (Defense Innovation 4.0)، وهي مبادرة لإدارة «يون سيوك -يول» لتسخير التقنيات المتطورة، مثل الذكاء الاصطناعي، لبناء نظام عسكري أقوى وأذكى.

مصطلح شبكة التدمير

ويشير مصطلح شبكة التدمير إلى نظام متعدد الطبقات ومتكامل يستخدم العمليات الإلكترونية وتكتيكات الحرب الإلكترونية ووسائل أخرى لتعطيل وإبطال تحركات العدو لإطلاق الصواريخ حتى قبل إطلاقها، وفقا لمسؤول في الوزارة طلب عدم الكشف عن هويته، وفي حين أن نظام الضربات الاستباقية المسمى بـ«سلسلة التدمير» (Kill Chain) مصمم لاتخاذ إجراءات الطوارئ في خطوات متسلسلة، فإن نظام شبكة التدمير مصمم على نحو مرن يمكّن الضباط الميدانيين من تعديل قراراتهم وأهدافهم الأولية لتحسين الضربات.

ويُعد نظام سلسلة التدمير هو أحد أعمدة نظام الردع الثلاثي لكوريا الجنوبية، والذي يتضمن أيضا خطة العقاب والانتقام الكوري الهائل لتدمير قيادة كوريا الشمالية في حالة نشوب صراع بين البلدين؛ ونظام الدفاع الجوي والصاروخي الكوري.

فكرة شبكة التدمير

فيما ذكر أحد المحللين أن فكرة سلسلة التدمير تشير إلى المضي قدمًا في اتجاه واحد، أما فكرة شبكة التدمير فهي مثل شبكة العنكبوت، تستلزم إجراء تعديلات متكررة للمهمات لضمان الفعالية التشغيلية.