الأرصاد تكشف حالة طقس الإسكندرية غدا.. ارتفاع درجات الحرارة وتحذير لهذه الفئة

يشهد طقس الإسكندرية غدا اعتدالا نسبيا في الطقس الشتوي، نظرا لارتفاع درجات الحرارة عما كان عليه الوضع اليوم ما يجعله طقسا شتويا مميزا، يُعيقه فقط الرياح المحملة بالأتربة التي تمثل صعوبة لمرضى الجيوب الأنفية، ما تبعه تحذير من هيئة الأرصاد الجوية لهم بعدم النزول خلال فترة الظهيرة حتى الغروب التي تكثر فيها نشاط الأتربة.

ارتفاع درجات الحرارة مع طقس الإسكندرية غدا

وبحسب الأرصاد الجوية فإن طقس الإسكندرية غدا يشهد ارتفاع درجات الحرارة حيث تسجل العظمى 29 والصغرى 14، مع عودة الأمواج بشكلها الطبيعي بمقدار من 1.5 متر إلى مترين وهو أمر معتدل بحسب وصفهم، مؤكدين غياب سقوط الأمطار.

رياح وأتربة عالقة مع طقس الإسكندرية غدا

وحذرت الأرصاد من ظواهر عدة مع طقس الإسكندرية غدا أبرزها الأتربة العالقة في الجو، ونشاط الرياح بمعدل 30 كيلو متر في الساعة، التي تتمثل صعوبتها في كونها محملة بالرمال والأتربة.

المصايف تدعو المواطنين لزيارة شواطئ الإسكندرية

ودعت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية، كل المواطنين بضرورة استغلال الطقس الشتوي بحسب وصفهم، حيث يشهد ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، لهذا وجهوا الدعوة للجميع لزيارة الشواطئ والاستمتاع بالطقس الرائع.