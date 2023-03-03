حريق بغرفة أعلى مبنى مدرسة في الرماية بالهرم.. والمعاينة: ماس كهربائي

نشب حريق بغرفة أعلى مبنى بإحدى المدارس بمنطقة الرماية، وقام رجال الحماية المدنية بالسيطرة على الحريق، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تفاصيل حريق أعلى مبنى بإحدى المدارس

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من العميد علي عبد الرحمن رئيس قطاع الغرب، يفيد بتلقيه بلاغ من عمليات النجدة بنشوب حريق بغرفة أعلى مبنى إحدى المدارس بمنطقة بالرماية.

وبالانتقال والفحص تبين نشوب الحريق بالغرفة بالكامل ونتج عنه تلفيات بعض الأساس والأوراق، وعدم وجود مصابين، وتم السيطرة على النيران بمعرفة الحماية المدينة، قبل امتداها لباقي مبنى المدرسة، ورجحت المعاينة الأولية أن سبب الحريق ماس كهربائي.

وبسؤال مدير أمن المدرسة، أفاد بأن الحريق «قضاء وقدر» ولم يتهم أحدا، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.