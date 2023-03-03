اندلاع حريق في محل لبيع الدواجن ببورسعيد دون إصابات

نشب حريق ضخم في الساعات الأولى من صباح اليوم، في محل لبيع الدواجن بحي العرب بالسوق القديم، المعروف بطراز المباني الخشبية فيه بسبب ماس كهربائي، دون إصابات بشرية أو اختناقات وحاول أهالي المنطقة إطفاء الحريق لكنهم فشلوا قبل وصول سيارات الإطفاء الى مكان الحادث، وتمت السيطرة على النيران قبل وصولها إلى المنزل الخشبي أعلى المحل.

سيارتان لإطفاء الحريق

وتلقى اللواء مدحت عبدالرحيم مدير أمن بورسعيد، إخطارًا من العقيد هاني المهدي رئيس قسم الإطفاء ببورسعيد، يفيد باندلاع حريق كبير في محل لبيع الدواجن ببورسعيد، وعلى الفور انتقلت سيارتان للسيطرة على الحريق قبل وصوله إلى المباني الأخرى المجاورة.

كما يجري رجال الإطفاء إخماد الدخان بمواد كيميائية لمنع انتشاره وتصاعد النيران مرة أخرى.

فصل الكهرباء والغاز الطبيعي

وانتقلت سيارات الطوارئ والكهرباء والغاز الطبيعي، والإسعاف إلى مكان الحادث، حيث تم فصل الكهرباء العمومية والغاز الطبيعي عن المنطقة، لضمان عدم اشتعال النيران مرة أخرى، ولم يسفر الحادث عن إصابات بشرية أو حالات اختناق.

وتبين لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد من التحريات أن الحريق اندلع بسبب ماس كهربائي، وحاول أهل المنطقة إطفاء النيران قبل وصول النيران للمنزل الخشبي أعلى المحل وقبل وصول سيارات الإطفاء الى مكان الحادث.

وأمر مدير أمن بورسعيد باتخاذ الإجراءات القانونية وتستكمل النيابة العامة التحقيقات للوقوف على ملابسات الحريق