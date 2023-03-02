السيطرة على حريق في أرض زراعية بالواحات دون إصابات

نشب حريق في أرض زراعية كائنه مدينة البويطي دائرة القسم بالواحات، وجرى إخماده بمعرفة الدفاع المدني ولا يوجد إصابات، تحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تفاصيل الحريق

تلقى اللواء محمد الشرقاوى مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من اللواء أحمد خلف نائب مدير المباحث يفيد فيه تلقيه بلاغ من عمليات النجدة بنشوب اشتعال داخل قطعة أرض زراعية كائنه بمدينه البويطي دائرة القسم.

على الفور انتقل رجال الشرطة، وبالانتقال والفحص تبين أن الارض على مساحة 2 فدان غير مسورة ومزروعة بالنخل غير مثمر، ونشوب الحريق بعدد 50 نخلة.

وجرى التقابل مع صاحب الأرض، وبسؤاله رجح أن سبب الاشتعال مصدر حراري بطئ بقايا سيجارة مشتعلة، ولم يتهم أحد، وجرى إخماد الحريق بمعرفة الحماية المدنية، ولا يوجد أي إصابات أو وفيات، تحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.