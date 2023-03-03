مد التصويت في انتخابات المهن التمثيلية لمدة ساعة بسبب الإقبال الكبير

قررت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهن التمثيلية مد فترة التصويت لمدة ساعة إضافية، بسبب الإقبال الكبير من الفنانين على مقر الانتخابات.

وانطلق التصويت في انتخابات نقابة المهن التمثيلية، اليوم، على مقعد النقيب ونصف مقاعد العضوية، بحضور عدد كبير من النجوم والفنانين ومنهم أحمد السقا وأمير كرارة وأحمد فهمي وروجينا وماجدة زكي وآخرين.

أحمد السقا وأمير كرارة أبرز الحاضرين في انتخابات نقابة المهن التمثيلية

وانتهت ولاية 6 أعضاء من النقابة، وهم إيهاب فهمي، ونهال عنبر، وسامي مغاوري، وأشرف طلبة، ومصطفى حجاج وعفاف رشاد.

ويسمح القانون بترشح أعضاء مجلس الإدارة لولاية أخرى، وهو ما استفاد منه 4 أعضاء، إذ قرر كل من إيهاب فهمي ونهال عنبر وأشرف طلبة وعفاف رشاد، الترشح مرة أخرى، بينما لم يترشح سامي مغاوري ومصطفى حجاج.

وترشح أيضا على معقد أعضاء مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، كل من حكمت عاطف وعلي كمال ومحمد عاشور ولقاء سويدان وهند عاكف وأحمد بدير ومحمد صلاح آدم وصلاح طافش.