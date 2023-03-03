الفنانة إسعاد يونس تدلي بصوتها في انتخابات نقابة المهن التمثيلية

حرصت الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، على المشاركة في انتخابات نقابة المهن التمثيلية، المقامة بنادي نقابة المهن التمثيلية، في شارع البحر الأعظم، وظهرت إسعاد يونس بالعكاز، ويعتبر هذا أول ظهور لها بعد أزمتها الصحية، التي ألمت بها خلال الأسابيع القليلة الماضية.

الفنانون يدلون بأصواتهم في انتخابات النقابة

وحضر عدد كبير من الفنانين، أبرزهم أمير كرارة، مصطفي شعبان، طارق لطفي، لطفي لبيب، عبير صبري، رانيا فريد شوقي، أحمد السقا، ريهام عبد الغفور.