أحمد مجدي يحضر انتخابات نقابة المهن التمثيلية بدراجة نارية

خطف الفنان أحمد مجدي الأنظار بعد حضوره بدراجة ناريدة إلى نادي نقابة المهن التمثيلية بشارع البحر الأعظم في الجيزة، منذ قليل، للإدلاء بصوته في الانتخابات.

هاني سلامة ونبيلة عبيد في الانتخابات

وحرص الفنان هاني سلامة على الإدلاء بصوته في الانتخابات، والفنانة نبيلة عبيد التي أعربت عن سعادتها بالمشهد الانتخابي، مؤكدة لـ «الوطن» أنها لم تتردد في الحضور لأداء واجبها الانتخابي.

انتخابات نقابة المهن التمثيلية

وشهدت انتخابات نقابة المهن التمثيلية حضور عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم أحمد السقا، أمير كرارة، مصطفى شعبان، لبلبة، ماجدة زكي، محمد عبدالرحمن (توتا)، أوس أوس، آيتن عامر، أحمد فهمي، ريم مصطفى، محمد الشرنوبي، دنيا عبد العزيز، شيري عادل، طارق صبري، رباب ممتاز وغيرهم.