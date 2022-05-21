أين توجد أكبر 10 مناجم ذهب في العالم؟.. بينها اثنان في إفريقيا

تعمل مئات من شركات التعدين على التنقيب عن المعدن الثمين في عشرات البلدان، لكن أين توجد أكبر مناجم الذهب في العالم؟

بحسب البيانات المجمعة من مؤسسة «ستاندرد آند بورز جلوبال بلاتس»، فإن أكبر 10 مناجم منتجة للذهب في عام 2021، توجد في 9 دول مختلفة في أمريكا الشمالية وأفريقيا وآسيا، واستحوذت معًا على 13 مليون أوقية أو 12% من إنتاج الذهب العالمي في عام 2021.

أكبر 10 مناجم ذهب عالمية

1 - الولايات المتحدة الأمريكية.. في عام 2019، أعلنت أكبر شركتين لتعدين الذهب في العالم - Barrick Gold وNewmont Corporation، عن مشروع مشترك تاريخي يجمع بين عملياتهما في ولاية نيفادا الأمريكية، والشركة المشتركة الناتجة Nevada Gold Mines هي الآن أكبر مجمع لتعدين الذهب في العالم مع 6 مناجم تنتج أكثر من 3.3 مليون أوقية سنويًا.

2 - أوزبكستان.. منجم مورونتو المملوك للدولة في أوزبكستان، هو أحد أعمق عمليات الحفر المفتوحة في العالم، وأنتج أقل من 3 ملايين أوقية، ما يجعله ثاني أكبر منجم ذهب، يمثل المنجم أكثر من 80% من إجمالي إنتاج الذهب في أوزبكستان.

3 - إندونيسيا.. أنتج منجمان فقط Grasberg وOlimpiada، أكثر من مليون أوقية من الذهب في عام 2021، ولا يعتبر Grasberg ثالث أكبر منجم ذهب فحسب، بل هو أيضًا أحد أكبر مناجم النحاس في العالم.

4 - روسيا.. تمتلك شركة Olimpiada، المملوكة لشركة Polyus الروسية العملاقة لتعدين الذهب، نحو 26 مليون أوقية من احتياطيات الذهب، كما توجت شركة Polyus مؤخرًا بأكبر شركة تعدين من حيث احتياطيات الذهب على مستوى العالم، حيث تمتلك أكثر من 104 مليون أوقية من الذهب المؤكد والمحتمل بين جميع الودائع.

5 - جمهورية الدومينكان.. هناك منجم بويلو فيجو الذي ينتج نحو 814 ألف أوقية ذهب تمثل 0.7% من إنتاج العالم من المعدن الأصفر النفيس.

6 - جمهورية الكونغو الديمقراطية.. هناك منجم كيبالي الذي ينتج تقريبا 812 ألف أوقية من الذهب تمثل تقريبا 0.7% من الإنتاج العالمي من المعدن.

7 - أستراليا.. هناك يوجد منجم كاديا الذي ينتج نحو 764 ألف أوقية من الذهب تمثل 0.6% من الإنتاج العالمي.

8 - غينيا الجديدة.. يوجد بها منجم ليهير الذي ينتج 737 ألف أوقية من الذهب تمثل 0.6% من الإنتاج العالمي للذهب.

9 - كندا.. يوجد بها منجم مالارتيك الذي ينتج 714 ألف أوقية تمثل 0.6% من الإنتاج العالمي من المعدن الأصفر.

10 - أستراليا: تضم أيضا منجم بودينجتون الذي يعد عاشر أكبر منجم عالمي بإجمالي إنتاج 696 ألف أوقية ذهب بنحو 0.6% من الإنتاج العالمي من المعدن.

ما مدى ربحية تعدين الذهب؟

ارتفع سعر الذهب بنحو 50% منذ عام 2016، وهو يحوم حالياً بالقرب من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2000 دولار للأوقية، وتعد هذه أخبار جيدة لعمال مناجم الذهب، الذين حققوا هوامش ربح قياسية في عام 2020، فمقابل كل أوقية من الذهب تم إنتاجها في عام 2020، حقق عمال مناجم الذهب 828 دولارًا في المتوسط، وهو أعلى بكثير من أعلى مستوى سابق عند 666 دولارًا للأونصة في عام 2011.

ومع ارتفاع معدلات التضخم إلى أعلى مستوياتها في عقد من الزمان في العديد من البلدان، يمكن أن يكون تعدين الذهب قطاعًا يجب مراقبته، لا سيما بالنظر إلى مكانة الذهب باعتباره وسيلة تحوط هامة من التضخم.