طرح الإعلان التشويقي لمسلسل «عملة نادرة» بطولة نيللي كريم .. «فيديو»

أطلقت شركة «العدل جروب»، الإعلان التشويقي لمسلسل «عملة نادرة»، بطولة الفنانة نيللي كريم، المقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني 2023.

قصة مسلسل «عملة نادرة»

مسلسل «عملة نادرة» دراما صعيدية بطولة الفنانة نيللي كريم، جمال سليمان، أحمد عيد، كمال أبو رية، چومانا مراد، فريدة سيف النصر، ندا موسى، مريم الخشت، محمد فهيم، وهشام عاشور، المسلسل تأليف الدكتور مدحت العدل و إخراج محمد العدل و من إنتاج جمال العدل.

وتدور أحداث المسلسل حول «نادرة» التي تجسدها نيللي كريم وهي امرأة صعيدية توفي زوجها وتواجه مشاكل كبيرة مع أهله بسبب الميراث، لكنها تظل تقاتل من أجل الحصول على حقوقها.