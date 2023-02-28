قصة مسلسل عملة نادرة.. نيللي كريم تجسد شخصية «نادرة» الصعيدية

تواصل الفنانة نيللي كريم تصوير دورها في مسلسل عملة نادرة، الذي ينافس في شهر رمضان الجاري، والمقرر عرضه حصرياً على قناة cbc .

محمد العدل يكثف تصوير مسلسل عملة نادرة

يكثف مخرج مسلسل عملة نادرة، محمد العدل، تصوير مشاهده حتي يتم تسليم أكبر عدد من الحلقات للقناة العراضة، حيث أن المسلسل مكون من 30 حلقة كاملة، واختارت الفنانة نيللي كريم اللون الصعيدي هذا العام، حيث تجسد شخصية «نادرة»، وهي شخصية صعيدية، توفي زوجها وتبدأ تبحث عن الميراث وتدخل في صراعات متتالية مع من حولها.

بوستر مسلسل عملة نادرة

ظهرت نيللي كريم خلال البوستر الدعائي، وهي مرتدية الزي الصعيدي، التي ترفض استسلامها لحرمانها من الميراث، وتحاول الحصول على حقوق أولادها بكل الطرق.

تعاون نيللي كريم مع مدحت العدل

تتعاون الفنانة نيللي كريم في المسلسل مع السيناريست مدحت العدل، بعد غياب سنوات طويلة، حيث حققت معه نجاحاً كبيراً خلال مسلسل لأعلي سعرا مع احمد فهمي وزينة.

أبطال مسلسل عملة نادرة

يشارك نيللي كريم في مسلسل عملة نادرة، عدد من الأبطال المهمين منهم، جمال سليمان، كمال أبو رية، أحمد عيد، فريدة سيف النصر، ندي موسي، ويشارك معها زوجها للمرة الأولى هشام عاشور.