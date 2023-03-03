«الحياة الآن».. مباشر: مواصلة فعاليات مبادرة «كلنا واحد» لتوفير السلع

عرضت قناة «الحياة» تقريرا تلفزيونيا بعنوان: «مواصلة فعاليات مبادرة كلنا واحد في مرحلتها الـ 23، مع زيادة عدد السلاسل التجارية المشاركة في المبادرة».

نسبة تخفيضات تصل 60%

وتزامنا مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، تواصل وزارة الداخلية فعاليات المرحلة الـ 23 من مبادرة كلنا واحد تحت رعاية رئيس الجمهورية، التي شهدت افتتاح شوادر جديدة في الشوارع والميادين الرئيسية في مختلف المحافظات، لتحقيق وفرة كبيرة في المعروض من مختلف أنواع السلع بجودة عالية وبنسب تخفيضات تصل إلى 60 %.

وقال محمود أبو المجد مدير مبيعات بشركة تصنيع زيوت، إن الشوادر تغطي الجزء الخاص بالمناطق الأكثر احتياجا، وتعد خطوة ذكية، خاصة أن الأسعار في المبادرة تكون مناسبة للمواطن وفي متناول الجميع.

رفع العبء عن المواطن

وأوضح المهندس عمرو خلف، أحد التجار المشاركين في مبادرة «كلنا واحد»، أن المبادرة تهتم بالمواطن وترفع العبء عنه وتوفير كل السلع التي يحتاجها، ووزارة الداخلية تقدم دورا كبيرا، كما تقدم الشركات الوطنية في المبادرة هذا الدور، والمبادرة مستمرة حتى تلبي كل احتياجات المواطنين من السلع الاستراتيجية والأساسية التي يحتاجها.