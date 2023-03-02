أسعار السلع بمعارض «أهلا رمضان» في دمياط.. كيلو اللحمة البلدي بـ180 جنيها

نظمت الغرفة التجارية بمحافظة دمياط بالتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط معرض «أهلا رمضان»، لتوفير جميع السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن الأسواق، حيث تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة، وجرى التنسيق مع كبرى الشركات والسلاسل التجارية للمشاركة في التخفيضات، بجميع السلع المختلفة خاصة مع توفير كميات من المواد الغذائية الأساسية مثل الأرز والزيت والسكر.

تخفيف عن كاهل المواطنين

وأوضح المهندس على الغزاوي، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في دمياط في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، اليوم الخميس، إن هناك توجيهات باتخاذ جميع الإجراءات للتخفيف عن كاهل المواطنين لتوفير السلع الأساسية والغذائية بأسعار مناسبة وأيضا تفعيل الدور المجتمعي لتحقيق توازن بالسوق المحلي وضبط الأسواق وتوفير السلع بأسعار مناسبة للمواطنين ومواجهة غلاء التجار واحتكارهم.

تخفيضات تصل لـ30% على السلع الغذائية

صرح وليد الشناوي المدير التنفيذي للغرفة التجارية بدمياط في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن جميع السلع الغذائية في معارض «أهلا رمضان متوفرة ونسبة التخفيضات تتراوح ما بين 25 حتى 30% عن المحلات التجارية في الأسواق بمدن دمياط.

أسعار اللحمة والسلع

وأوضح مدير الغرفة التجارية بدمياط ،أن أسعار اللحمة اليوم تسجل في معارض «أهلا رمضان» كيلو اللحمة البلدي بـ180جنيها، وكيلو الأرز 15 جنيها، والزيت يبدأ من 35 جنيها الزجاجة 800 جرام، والشاى يبدأ من 7 جنيهات العبوة الصغيرة، والسكر الكيلو يبدأ من 14.5 جنيه، والعدس يبدأ من 39 جنيها للكيلو، وكرتونة البيض 114 جنيها.

استمرار المبادرات لتوفير السلع

وأشار إلى استمرار المبادرات لتوفير السلع الأساسية والغذائية بأسعار مخفضة للتخفيف عن كاهل المواطنين والاستعداد للشهر الكريم، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير السلع بأسعار مخفضة وإشراف الجهات المعنية على المعارض.