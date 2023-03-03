أبرز لقطات إعلان مسلسل «جعفر العمدة»

طرح الفنان محمد رمضان، منذ ساعات عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، البرومو الدعائي لمسلسله الرمضاني «جعفر العمدة».

البرومو الدعائي لمسلسل «جعفر العمدة»

وظهر الفنان محمد رمضان خلال البرومو الدعائي لمسلسل «جعفرالعمدة»، وتخلل البرومو العديد من مشاهد الأكشن، كما تضمن البرومو العديد من المشاهد الرومانسية التي تجمعه بزوجاته الأربع، زينة ومي كساب وإيمان العاصي ومنة فضالي.

ونشر رمضان البرومو الدعائي عبر «إنستجرام» معلقا عليه قائلا: «الإعلان الثاني لمسلسل جعفر العمدة، تمنياتنا لكم بمشاهدة ممتعة.. ثقة في الله رمضان أحلى من كل سنة فاتت».

الإعلان الأول لمسلسل «جعفر العمدة»

ونشر محمد رمضان أمس البرومو الدعائي الأول لمسلسل العمدة وعلق عليه قائلا: «بسم الله توكلنا على الله، جعفر العمدة، تأليف محمد سامي ومهاب طارق، إخراج محمد سامي، إنتاج سعدي جوهر، ثقة في الله نجاح باكتساح .. رمضان يجمعنا».

مسلسل «جعفر العمدة»

مسلسل «جعفر العمدة» يضم عددا كبيرا من نجوم الفن أبرزهم: زينة، منة فضالي، إيمان العاصي، مي كساب، هالة صدقي، بيومي فؤاد، سلوى عثمان، أحمد داش، طارق الدسوقي، تأليف محمد سامي ومهاب طارق، وإخراج محمد سامي.