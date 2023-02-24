قصة مسلسل العمدة بطولة محمد رمضان.. 4 زوجات واختطاف نجل «جعفر»

يقدم الفنان محمد رمضان، مسلسل «العمدة»، خلال شهر رمضان الكريم، الذي يعود فيه للعمل مع المخرج محمد سامي بعد غياب عامين، وخلال أحداث وقصة مسلسل العمدة، يقدم «رمضان» شخصية جعفر العمدة.

قصة مسلسل العمدة: خطف نجل محمد رمضان

قصة مسلسل العمدة، تدور في إطار اجتماعي درامي حول جعفر العمدة، الذي يعيش في حي السيدة زينب، ويتزوج من 4 سيدات، وهن زينة وإيمان العاصي ومنة فضالي ومي كساب.

وخلال أحداث المسلسل، يتعرض نجل محمد رمضان، للاختطاف ولا يعرف ما إذا كان حيًا أو أصابه مكروه، ويظل فترة طويلة من حياته يبحث عن نجله المفقود.

مسلسل العمدة.. تأليف وإخراج محمد سامي

محمد رمضان كان قد نشر مؤخرا صورة له رفقة الفنانة زينة، عبر «إنستجرام»، معلقا عليها: «قديما كان في هناك عنتر وعبلة، أما الآن جعفر وعايدة».

مسلسل العمدة من تأليف وإخراج محمد سامي، بطولة محمد رمضان وزينة وإيمان العاصي ومنة فضالي ومي كساب ومنذر رياحنة وهالة صدقي.