أول تعليق من رئيس جامعة المنوفية على منشور «منع مرور طلاب هندسة أمام مكتبه»

جدل واسع حققه منشور رئيس قسم هندسة القوى الميكانيكية بكلية الهندسة في جامعة المنوفية، بمنع الطلاب من المرور أمام باب القسم، حيث جرى تداول المنشور على نطاق واسع من طلاب هندسة والمواطنين في محافظة المنوفية لتفتح الجامعة على الفور تحقيقات موسعة.

لافتة: «ممنوع مرور طلاب هندسة من أمام الباب»

وأكد الدكتور أحمد فرج القاصد رئيس جامعة المنوفية، أن أبواب الكلية وأعضاء هيئة التدريس متاحة أمام طلاب هندسة وباقي الطلاب في جميع كليات، للتواصل مع أعضاء هيئة التدريس، متعجبًا من ترويج البعض مثل هذه الشائعات، قائلا: «كيف يغلق أعضاء التدريس أبوابهم أمام الطلاب وباب مكتبي وأبواب مكاتبهم مفتوحة للطلاب وللجميع على مدار الساعة».

فتح تحقيق من جامعة المنوفية في واقعة طلاب هندسة

وأضاف رئيس جامعة المنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه جرى تحويل الواقعة الخاصة بطلاب هندسة إلى التحقيق لبيان حقيقة الأمر، والتأكد من قيام رئيس قسم هندسة القوى الميكانيكية بتعليق المنشور وأسباب ذلك، مؤكداً أنه سيتم الإعلان عن نتيجة التحقيق فور الانتهاء من التحقيقات.

كان الدكتور إسماعيل صقر، رئيس قسم القوى الميكانيكية بكلية الهندسة جامعة المنوفية، أكد في تصريحات سابق لـ«الوطن»، أن الغرض من تعليق القرار هو أمر تنظيمي بسبب الاجتماعات التي تعقد في إدارة القسم، مؤكداً أن باب مكتبه مفتوح لجميع طلاب هندسة ولا يمنع أحدًا من التواصل معه وأن الجميع يعرف ذلك.