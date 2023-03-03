«الصحة العالمية» تحذر من 14 دواء كحة للأطفال.. تلوثت بمواد كيميائية سامة

أصدرت منظمة الصحة العالمية، تحذيرات من 14 دواء، معظمها من أدوية الكحة المخصصة للأطفال، وتباع في إفريقيا وجنوب شرق آسيا وأوروبا، بحسب ما ذكرته صحيفة «ذا صن» البريطانية.

أدوية الكحة تلوثت بالمواد الكيميائية السامة

وأضافت منظمة الصحة أن أدوية الكحة تلوثت بالمواد الكيميائية السامة مثل إيثيلين جلايكول وديثيلين جلايكول، من جانبه، أوضح البروفيسور وينستون مورجان، عالم السموم في جامعة شرق لندن، أن تلوث الأدوية بتلك المركبات يحدث عند وجود معايير سيئة للتصنيع والاختبار، والجرعة المميتة من المواد الكيميائية عند البالغين يجب أن تتراوح بين ألف إلى ألف ونصف ملليجرام لكل كيلوجرام.

وأضاف «مورجان» أن الجرعة المميتة بالنسبة لطفل صغير يجب أن تزن 20 كيلوجرامًا وتنخفض إلى 28 ميلليلترًا، أو نحو 6 ملاعق صغيرة، إلا أنه برغم ذلك فإن السمية ممكنة أيضاً عند تناول جرعات أقل كثيرا على مدار أيام وأسابيع، وهذا هو السبب الرئيسي في أن المستوى الآمن لمنظمة الصحة العالمية لتلك المواد هو نصف ميلليجرام فقط لكل كيلوجرام في اليوم، ما يساوي 1/15 ملعقة صغيرة يوميا.

خطورة المواد الكيميائية على الطفل

وتظهر خطورة المواد الكيميائية في أن الطفل يستهلكها بكميات كبيرة قبل أن تظهر أعراض التسمم، الأمر الذي يمكن أن يساء تفسيره على أنه أمر طبيعي لدى الطفل المصاب بالحمى أو السعال، ومن الممكن ألا يلاحظ الآباء والطاقم الطبي الخطأ إلا بعد فوات الأوان.

ونوّه عالم السموم في جامعة شرق لندن، بأن تناول الأطفال للدواء الملوث بالجليكول قد يعرضهم للخطر.