مصرع شاب وإصابة 3 من عائلة واحدة في مشاجرة بسبب لعب الأطفال بالفيوم

لقي شاب عشريني، مصرعه قبل قليل، على يد ابن عمته، وأصيب 3 آخرين بجروح قطعية، إثر مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين أفراد عائلة واحدة بسبب «لعب العيال» في إحدى قرى مركز الفيوم، حيث نشبت مشادة كلامية بين أبناء العمومة بسبب «لهو الأطفال»، تطورت إلى مشاجرة بالأسلحة البيضاء، سقط قتيل خلالها وأصيب 3 آخرين.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ على الفور، وتمكنت من فض مشاجرة بالأسلحة البيضاء، وألقت القبض على طرفي المشاجرة.

بلاغ بمشاجرة بالأسلحة البيضاء

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد أسامة لُطّيف مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، بنشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين أفراد عائلة واحدة في قرية السنباط بدائرة المركز، ووجود جثة وعدة مصابين.

مصرع شخص وإصابة 3 آخرين

وانتقلت قوة أمنية تحت إشراف المقدم محمد هاشم مفتاح رئيس مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وتبينّ مصرع شاب يدعى يوسف عماد زايد 25 سنة، على يد ابن عمته، إثر إصابته بطعنات نافذة، وإصابة 3 آخرين بعدة طعنات متفرقة بالجسم.

لعب العيال السبب

وتبينّ أنّ مشاجرة نشبت بين المجني عليه ونجل عمته، وأشقائهما بسبب لعب العيال، حيث نشبت مشادة كلامية بينهما بسبب لهو الأطفال، تطورت إلى مشاجرة بالأسلحة البيضاء، انتهت بمصرع شخص وإصابة 3 آخرين.

وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم الجامعي تحت تصرف جهات التحقيق، كما جرى نقل المصابين إلى نفس المستشفى، وإيداعهم في قسم الاستقبال تمهيدًا لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

فض المشاجرة وضبط طرفيها

وتمكنت قوات الشرطة، من فض المشاجرة، وضبط طرفيها، والأسلحة المستخدمة في المشاجرة، واصطحابهم إلى مركز شرطة الفيوم، تمهيدًا لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وجرى تحرير المحضر اللازم، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال المشاجرة وظروفها وملابساتها، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق، وانتدبت الطبيب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية، وإعداد تقرير بأسباب الوفاة، وتسليم الجثمان لذويه لتشييعه إلى مثواه الأخير عقب الانتهاء من التشريح وإصدار تصاريح الدفن.