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ريهام حجاج تنشر برومو مسلسل «جميلة» في رمضان 2023: «مشاهدة ممتعة»

كتب:

ياسمين محمود
08:50 م | الجمعة 03 مارس 2023
ريهام حجاج

ريهام حجاج

روجت الفنانة ريهام حجاج، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، لمسلسلها الجديد «جميلة» والمقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل.

ونشرت ريهام حجاج البرومو الدعائي وعلقت عليه: «بسم الله الرحمن الرحيم، أول teaser لمسلسل جميلة، في رمضان إن شاء الله على قنوات cbc وon tv والحياة، كل سنة وأنتم طيبين ورمضان كريم، ومشاهدة ممتعة».

مسلسل «جميلة»

مسلسل جميلة يضم عددا كبيرا من الفنانين؛ أبرزهم: عبير صبري وسوسن بدر ويسرا اللوزي وأحمد وفيق وهاني عادل وأحمد الشامي، من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز.

وتدور الأحداث في إطار اجتماعي تشويقي حول عقوق الآباء، إضافة إلى العديد من القضايا الاجتماعية.

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